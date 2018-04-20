правила здоровых зубов

3 правила здоровых зубов

Береги честь смолоду, а зубы снову! — немного перефразируем народную пословицу. Смысл которой очень точно передаёт главное правило здоровых зубов: за ними надо ухаживать с первых дней их появления.

武术 боевые искусства

УШУ — не спорт!

Когда Вы слышите «УШУ», какие ассоциации у вас возникают? Кто-то скажет «оздоровительная гимнастика», кто-то уверенно «вид спорта», кто-то предположит «состояние души» или «философия жизни»… И все будут правы и все ошибутся. Потому что слово...

Пылесос томас

Пылесос томас

А знаете ли вы, что первый прибор для борьбы с пылью появился еще в конце XIX века. Был он далек от современного пылесоса и даже пыль он не собирал, а раздувал. А чтобы такой...

детская одежда

Детская одежда.

Когда родилась моя первая дочь, «на чашечку чая» забежала родственница со словами: — Ну, покажи-покажи, какие вам наряды надарили!!! Я достала все эти малюсенькие комбинизончики, платьишки, пинеточки… И она с горящими глазами, замирая от...

постельное белье

Постельное белье. Как выбрать?

Не забываем о том, что качественное постельное белье должно быть красиво и надежно упаковано, текстиль не должен помяться и запачкаться. Фотография с рисунком комплекта обязательна.

Торжество на открытом воздухе

Ах, эта свадьба пела и плясала, И крылья эту свадьбу вдаль внесли. Широкой этой свадьбе было места мало И неба было мало и земли!

Электровелосипед. Купить?

Электровелосипед. Купить?

Известно, что Китай – страна велосипедистов. Сегодня Китай – самый крупный производитель велосипедов и электровелосипедов. Ежегодный рост данной отрасли промышленности Китая составляет 13%. В последние годы в среднем в мире 53,4% семей имеют собственные...

Светодиодные ЖКХ светильники — отличное решение!

В настоящее время производитель предлагает светодиодные ЖКХ светильники. Светодиодные светильники становятся отличным решением для освещения придомовых территорий, подъездов и лестничных пролетов, объектов общего пользования.

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