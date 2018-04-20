3 правила здоровых зубов
Береги честь смолоду, а зубы снову! — немного перефразируем народную пословицу. Смысл которой очень точно передаёт главное правило здоровых зубов: за ними надо ухаживать с первых дней их появления.
Береги честь смолоду, а зубы снову! — немного перефразируем народную пословицу. Смысл которой очень точно передаёт главное правило здоровых зубов: за ними надо ухаживать с первых дней их появления.
Когда Вы слышите «УШУ», какие ассоциации у вас возникают? Кто-то скажет «оздоровительная гимнастика», кто-то уверенно «вид спорта», кто-то предположит «состояние души» или «философия жизни»… И все будут правы и все ошибутся. Потому что слово...
А знаете ли вы, что первый прибор для борьбы с пылью появился еще в конце XIX века. Был он далек от современного пылесоса и даже пыль он не собирал, а раздувал. А чтобы такой...
Когда родилась моя первая дочь, «на чашечку чая» забежала родственница со словами: — Ну, покажи-покажи, какие вам наряды надарили!!! Я достала все эти малюсенькие комбинизончики, платьишки, пинеточки… И она с горящими глазами, замирая от...
Много ли для счастья надо? Иногда достаточно просто выспаться!
Не забываем о том, что качественное постельное белье должно быть красиво и надежно упаковано, текстиль не должен помяться и запачкаться. Фотография с рисунком комплекта обязательна.
Ах, эта свадьба пела и плясала, И крылья эту свадьбу вдаль внесли. Широкой этой свадьбе было места мало И неба было мало и земли!
Известно, что Китай – страна велосипедистов. Сегодня Китай – самый крупный производитель велосипедов и электровелосипедов. Ежегодный рост данной отрасли промышленности Китая составляет 13%. В последние годы в среднем в мире 53,4% семей имеют собственные...
Нам песня строить и жить помогает, Она как друг и зовет и ведет. И тот, кто с песней по жизни шагает, Тот никогда и нигде не пропадет!
В настоящее время производитель предлагает светодиодные ЖКХ светильники. Светодиодные светильники становятся отличным решением для освещения придомовых территорий, подъездов и лестничных пролетов, объектов общего пользования.